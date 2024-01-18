Gölcük'te Midibüsler Çarpıştı: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki midibüs çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazanın ardından yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu İzmit istikametinde seyreden M.Ç. idaresindeki 41 P 0835 plakalı midibüs ile Y.H. yönetimindeki 41 P 5819 plakalı midibüs, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerden Y.H. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.