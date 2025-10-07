Gölcük'te 'Kanıt' Sergisi Açıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

"Kanıt" kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde belediye binasında vatandaşlarla buluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı alanda açılan sergi, ilerleyen günlerde ilçenin simgesel mekanlarında da yer alacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, serginin açılışını gerçekleştirerek fotoğrafları inceledi.

Sezer, AA muhabirine, Gazze'de yaşananları, vahşeti fotoğraflarla en iyi şekilde yansıtan Anadolu Ajansı foto muhabirlerine minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

AA'nın "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" isimli 3 ayrı kitabının Filistin'de işlenen savaş hukuku suçlarını ve vahşetin belgelenmesi hususunda önemli delil teşkil ettiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

" İsrail'in uluslararası hukuka, savaş hukukuna karşı yaptığı vahşeti, katliamı belgeleme açısından önemlidir. Fotoğraflar, insan ruhuna dokunan, tedirgin eden, üzen özellikler taşıyor. Orada yaşananları anlayabilmemiz ve görebilmemiz açısından bu fotoğraflar hayatın gerçekliğini ve İsrail'in tüm dünya kamuoyuna rağmen orada işlemiş olduğu vahşeti, katliamı ve soykırımı göstermesi anlamında önemlidir."

Sezer, sergiyi ziyaret edenlerin duygu dolu anlar yaşayabileceklerini fakat bunu başka türlü anlatmanın da yolu olmadığını dile getirerek, "Anadolu Ajansı çalışanlarımızın buradaki fotoğrafları bizlere gösterebilmesi açısından, dünya kamuoyuna anlatabilmeleri açısından çok önemli çalışmaları var. İsrail savaş hukukunu tanımıyor, hastaneleri vuruyor, basın çalışanlarına saldırıda bulunuyor. Bunları anlatabilmek gerekiyordu. Bunu anlatmayı başarabilen dünyadaki en başarılı kuruluş Anadolu Ajansının çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, programda Sezer'e Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen AA'nın "Tanık" isimli kitabını hediye etti.