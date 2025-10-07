Haberler

Gölcük'te 'Kanıt' Sergisi Açıldı

Gölcük'te 'Kanıt' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Anadolu Ajansı'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ortaya koyan 'Kanıt' kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, serginin önemine dikkat çekerek, gazetecilerin çalışmalarıyla çekilen fotoğrafların savaş hukuku suçlarını belgelediğini vurguladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

"Kanıt" kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde belediye binasında vatandaşlarla buluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı alanda açılan sergi, ilerleyen günlerde ilçenin simgesel mekanlarında da yer alacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, serginin açılışını gerçekleştirerek fotoğrafları inceledi.

Sezer, AA muhabirine, Gazze'de yaşananları, vahşeti fotoğraflarla en iyi şekilde yansıtan Anadolu Ajansı foto muhabirlerine minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

AA'nın "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" isimli 3 ayrı kitabının Filistin'de işlenen savaş hukuku suçlarını ve vahşetin belgelenmesi hususunda önemli delil teşkil ettiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

" İsrail'in uluslararası hukuka, savaş hukukuna karşı yaptığı vahşeti, katliamı belgeleme açısından önemlidir. Fotoğraflar, insan ruhuna dokunan, tedirgin eden, üzen özellikler taşıyor. Orada yaşananları anlayabilmemiz ve görebilmemiz açısından bu fotoğraflar hayatın gerçekliğini ve İsrail'in tüm dünya kamuoyuna rağmen orada işlemiş olduğu vahşeti, katliamı ve soykırımı göstermesi anlamında önemlidir."

Sezer, sergiyi ziyaret edenlerin duygu dolu anlar yaşayabileceklerini fakat bunu başka türlü anlatmanın da yolu olmadığını dile getirerek, "Anadolu Ajansı çalışanlarımızın buradaki fotoğrafları bizlere gösterebilmesi açısından, dünya kamuoyuna anlatabilmeleri açısından çok önemli çalışmaları var. İsrail savaş hukukunu tanımıyor, hastaneleri vuruyor, basın çalışanlarına saldırıda bulunuyor. Bunları anlatabilmek gerekiyordu. Bunu anlatmayı başarabilen dünyadaki en başarılı kuruluş Anadolu Ajansının çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, programda Sezer'e Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen AA'nın "Tanık" isimli kitabını hediye etti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.