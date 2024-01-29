Gölcük'te 5 Katlı Apartmanın Bacasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda baca kısmında hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda baca yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baca kısmında hasar oluştu.