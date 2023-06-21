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Gölcük'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Gölcük'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.???????

Kaynak: AA / Fahri Haner - Güncel

Kocaeli İtfaiye Gölcük Güncel Haberler

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