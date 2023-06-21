Gölcük'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.???????
Kaynak: AA / Fahri Haner - Güncel