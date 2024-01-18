Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde 3 uzman hekim göreve başladı.

Hastane Başhekimi Sertan Acar, yaptığı açıklamada, hastane hekim kadrosunun güçlendiğini belirterek, "Burada önceliğimiz, halkımıza iyi hizmet verilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Hekim kadromuz, her geçen gün artarak büyüyor." dedi.

Yaklaşık bir hafta önce hastaneye atanan 3 uzman hekimin görevine başladığına işaret eden Acar, şunları söyledi:

"Kadın doğum uzmanı Nihal Eryılmaz, göğüs hastalıkları uzmanı Rumeysa Şahinoğlu ve anestezi uzmanı Hasan Önder Dilda göreve başladı. Hastane hekim kadromuzda genişleniyor. Bu kadromuzla halkımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Hastanemizde Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün açmış olduğu işaret dili kursumuz, bu yıl da devam ediyor. Personellerimiz, işaret dili öğreniyor. Bununla önemli bir açığı kapatmış olacağız. Kurs, personellerimizin gelen hastaya yardımcı olması için önemli."