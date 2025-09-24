Haberler

Gölcük Kuyumcular Derneği Başkanı Naim Gürel, Toprağa Verildi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Naim Gürel, Gölcük'te düzenlenen cenaze töreninin ardından Saraylı Mezarlığı'na defnedildi. Törene yakınları ve birçok resmi isim katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 72 yaşında yaşamını yitiren Gölcük Kuyumcular Derneği Başkanı Naim Gürel, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Cenazesi Antalya'dan ilçedeki Merkez Camisi'ne getirilen Gürel'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Gürel'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Saraylı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Gürel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, siyasi parti ilçe başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

