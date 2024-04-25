Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 'Minik Eller Büyük Hayaller' Projesiyle Okullarda Etkinlik Düzenliyor

Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "Minik Eller Büyük Hayaller" Projesi kapsamında okullarda etkinlik düzenliyor.

Proje doğrultusunda ilkokullarda görevlendirilen 55 usta öğretici, öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına değindi.

Öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları oluşturmayı, milli ve kültürel değerleri kazandırmayı amaçladıklarını bildiren Türkmen, "Bu amaçla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yer aldığı 22- 26 Nisan tarihlerinde, geleneksel sanatlar ile kültürel mirasımızın tanıtılması, öğrencilerde yeni ilgili alanları oluşturulması ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla geleceğimiz olan çocuklarımızla buluşuyoruz. Bu önemli projeyi sürdürmek için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.