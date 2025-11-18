Gölbaşı'nda "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor Projesi" kapsamında fidan dikildi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Şehit Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, öğretmenler, öğrenciler ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği yetkilileri katıldı.
Etkinlikte öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin verildiği fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel