Gölbaşı'nda Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 44 AJV 744 plakalı tır, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel