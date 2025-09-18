Haberler

Gölbaşı'nda Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobilde hasar meydana geldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekip yardım istedi. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Yurtbeyi Mahallesi mezarlık yanı mevkisinde seyir halindeki 34 EEA 610 plakalı otomobil alev aldı.

Sürücü aracı yolun kenarına çekerek yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangını olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Haberler.com
