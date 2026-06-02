Gölbaşı'nda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" tanıtıldı

Ankara Gölbaşı'nda MEB ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi'nin tanıtım programı düzenlendi. Projeyle çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin tanıtımı için program düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, sağlıklı bir toplumun temelinin sağlıklı çocuklar yetiştirmekten geçtiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Ünal da çocukların yalnızca akademik başarılarıyla değil, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ise projeyle çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

İlçe Sağlık Müdürü Aytekin Kuleli de sağlıklı bir geleceğin ancak bedenen, ruhen ve sosyal açıdan sağlıklı bireylerle mümkün olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, stantları ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Program, öğrencilere "sağlık elçisi" belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
