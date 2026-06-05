Gölbaşı'nda yıl sonu sergisi açıldı
Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar, düzenlenen sergiyle izleyicilere sunuldu. Açılışa okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, düzenlenen yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Okulda düzenlenen açılışa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sergide öğrencilerin grafik tasarım, fotoğrafçılık ve görsel sanatlar alanlarında hazırladıkları çalışmalar yer aldı.
Öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan sergi ilgi gördü.
Kaynak: AA / Soner Aksakal