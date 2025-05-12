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Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki genç hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Konya istikametine giden motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, araçta bulunan Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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