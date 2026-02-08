Haberler

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu 4 katlı bina ve çevresindeki 4 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayda 81 kişi tahliye edilirken, Gölbaşı Kaymakamı ve belediye ekipleri bölgede incelemelerde bulunuyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöken 4 katlı bir bina ile çevresindeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Şafak Mahallesi 886'ncı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ve Mühendisler Odası görevlileri olay yerine yönlendirildi. İstinat duvarı çöken bina ile çevresindeki 4 apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.

BİNA GİRİŞLERİ ŞERİTLERLE KAPATILDI

Bina girişleri şeritlerle kapatıldı, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi. Bu binalardaki 29 hanede yaşayan 81 kişinin tahliye edildiği, ailelerden birinin Ulus'taki Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi'ne yerleştirildiği, diğer ailelerin akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gece saatlerinde olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti. Gölbaşı Belediyesinden bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Şafak Mahallesi 886. Sokak'ta yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile belediye ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı

Belediye başkanıyla ilgili çirkin paylaşım! O şahıs için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor