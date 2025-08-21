Gölbaşı'nda İnşaat Alanında Yangın Çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Eymir Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konteynerin zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.