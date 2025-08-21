Gölbaşı'nda İnşaat Alanında Yangın Çıktı

Gölbaşı'nda İnşaat Alanında Yangın Çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Mahallesi'ndeki inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İlçenin Eymir Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konteynerin zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

