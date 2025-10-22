Gölbaşı'nda Hafif Ticari Araç Göksu Çayı'na Devrildi: 2 Yaralı
Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay, Gölbaşı-Malatya karayolunda meydana geldi.
Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.T yönetimindeki 01 ZK 833 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı- Malatya karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Göksu Çayı'na devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel