Gölbaşı'nda Filistin İçin Protesto Gösterisi

Gölbaşı'nda Filistin İçin Protesto Gösterisi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup adına konuşan Mustafa Vakkas Atalay, masum sivillere yönelik yapılan zulmü kınadı ve Filistinli kardeşlere destek mesajı verdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Gölbaşı Ulu Cami önünde cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Vakkas Atalay, Filistin'de yaşanan katliamların, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan bir trajediye dönüştüğünü belirtti.

Atalay, "Masum sivillerin hedef alındığı, kadınların, çocukların ve yaşlıların hunharca katledildiği bu zulmü en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu trajik tablo, uluslararası kamuoyunun ve insan hakları savunucularının vicdanında derin yaralar açmaktadır. Bu basın açıklamasıyla, katil İsrail'e lanet, özgürlük ve hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek duygularımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteri, edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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