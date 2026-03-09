Haberler

Kızılay'dan Gölbaşı'nda "Bereket Sofrası" iftarı

Kızılay'dan Gölbaşı'nda 'Bereket Sofrası' iftarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Gölbaşı Şubesi, Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla iftar programı düzenledi. Yaklaşık 520 kişi aynı sofrada buluşarak oruç açtı, kan bağışı kampanyasıyla da dayanışma sergilendi.

Türk Kızılay Gölbaşı Şubesi tarafından Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "Gölbaşı'nda Bereket Sofrası" iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı Türk Kızılay Şubesi önünde kurulan iftar çadırında yaklaşık 520 kişi aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Kızılay yöneticileri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinin hissedildiği programda vatandaşlar aynı sofrada buluşarak dayanışma ve paylaşmanın önemini bir kez daha yaşadı. İftar programında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program kapsamında gün boyunca şube önünde bulunan kan bağış aracı da gönüllülere hizmet verdi. Etkinlikte 53 kişi kan bağışında bulunurken, bağışçılara 11 bronz, 16 gümüş ve 6 altın madalya verildi.

Törende, 25. kez kan bağışında bulunan Erol Yıldırımoğlu'na gümüş madalyası ve beratı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu tarafından takdim edildi.

Türk Kızılay Gölbaşı Şube Başkan Vekili Hasan Kantaroğlu, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Ramazan ayında aynı sofrada buluşarak birlik ve dayanışmayı büyütmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

Topaloğlu'nu sinirlendiren uyarı! Mikrofonu bırakıp sahneyi terk etti
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

Savaşın ortasında yeni hamle! Binlerce asker sahaya iniyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler