Gölbaşı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Gölbaşı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadınların toplumdaki önemi vurgulandı ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulda gerçekleştirilen programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Eymir Mahallesi Kadın Halk Dansları Topluluğu'nun halk oyunları gösterisiyle başladı. Okulun müzik öğretmeni Oktay Helvacı yönetiminde öğrenciler Ceren Görgen ve Irmak Muştu türküler seslendirdi.

Serap Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine değinerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Öğretmenler Muzaffer Arslan ve Duygu Şahin de Türk tarihinde kadının yeri ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Program, öğrencilerin farklı meslekleri canlandırdığı gösteri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi

Kaynak: AA / Soner Aksakal
