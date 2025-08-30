Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.