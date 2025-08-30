Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.
Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.