Gölbaşı Belediyesi Personeline Yangınla Mücadele Eğitimi
Gölbaşı Belediyesi, personeline yangınla mücadele eğitimi düzenleyerek yangınların çıkış nedenleri, söndürme yöntemleri ve önlemlerin yanı sıra yangın söndürme tüpünün kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verdi.
Gölbaşı Belediyesi personeline yönelik yangınla mücadele eğitimi düzenlendi.
Belediye merkez binasında gerçekleştirilen eğitimde, Ankara itfaiyesinde görevli uzmanlar tarafından yangınların çıkış nedenleri, söndürme yöntemleri ve alınması gereken önlemler anlatıldı.
Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatta da belediye personeline yangın söndürme tüpünün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.
Personelin acil durumlara karşı bilinçlenmesi ve olası afetlere hazırlıklı olması amacıyla organize edilen eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.