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Gölbaşı Belediyesi kışlak dönemi ilaçlamayı ilçe genelinde yoğunlaştırdı

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Gölbaşı Belediyesi kışlak dönemi ilaçlamayı ilçe genelinde yoğunlaştırdı
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Gölbaşı Belediyesi kışlak dönemi ilaçlama çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri dere yatakları ve su birikintilerinde çalışırken Yakup Odabaşı, mücadelenin yılın 12 ayı sürdüğünü ve gelecek yılki yoğunluğu önlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Gölbaşı Belediyesi, sivrisinek ve haşere popülasyonunu kontrol altında tutmak ve gelecek yıl oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla kışlak dönemi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dere yatakları, rögarlar, kanallar, sazlık alanlar ve su birikintilerinde ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Tüm mahallelerde düzenli saha taramaları gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda çevreye ve doğal yaşama duyarlı yöntemlerle ilaçlama yapıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, haşereyle mücadelenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca sürdürüldüğünü belirtti.

Kışlak döneminin mücadelede önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Odabaşı, çalışmalarla hem halk sağlığını korumayı hem de gelecek yıl oluşabilecek haşere yoğunluğunu önlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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