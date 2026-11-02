Gölbaşı Belediyesi kışlak dönemi ilaçlamayı ilçe genelinde yoğunlaştırdı

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Gölbaşı Belediyesi, sivrisinek ve haşere popülasyonunu kontrol altında tutmak ve gelecek yıl oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla kışlak dönemi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dere yatakları, rögarlar, kanallar, sazlık alanlar ve su birikintilerinde ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Tüm mahallelerde düzenli saha taramaları gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda çevreye ve doğal yaşama duyarlı yöntemlerle ilaçlama yapıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, haşereyle mücadelenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca sürdürüldüğünü belirtti.

Kışlak döneminin mücadelede önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Odabaşı, çalışmalarla hem halk sağlığını korumayı hem de gelecek yıl oluşabilecek haşere yoğunluğunu önlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA