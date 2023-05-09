Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde 'Bilim Uygulamaları Programı' kapsamında panel düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve uygulamalı bilim çalışmaları yapmaları amacıyla başlatılan "Bilim Uygulamaları Programı" kapsamında "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konulu panel Gölbaşı Anadolu Lisesi koordinatörlüğü ev...

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve uygulamalı bilim çalışmaları yapmaları amacıyla başlatılan "Bilim Uygulamaları Programı" kapsamında "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konulu panel Gölbaşı Anadolu Lisesi koordinatörlüğü ev sahipliğinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan panele Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Yalçınyiğit, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Ünal, Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Emine Günseli Özkaya ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Panelde, Gölbaşı Anadolu Lisesi dışında, Şereflikoçhisar, Bala, Haymana ve Gölbaşı ilçelerindeki Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi, Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi ve Oyaca Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları bilim uygulamalarını tanıttı.

Panelin fizik, kimya, biyoloji oturumlarında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günlük yaşama etkileri, bu alandaki teknolojik yenilikler, kısa ve uzun vadede bu iki sorunla mücadeleye dönük öneriler tartışıldı.

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı

Milli Eğitim Bakanlığının geçen yıl başlattığı programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum türünde bilimsel toplantılar düzenliyor, uygulamalı bilim çalışmaları yapıyor.

Toplantılar, öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında çevre, biyomedikal cihaz teknolojileri, büyük veri ve veri madenciliği, ekolojik denge, elektrikli araçlar, e-Ticaret, geleceğin teknolojileri, genetik ve biyoteknoloji, havacılık ve uzay, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, organik tarımın da yer aldığı yüzü aşkın alanda düzenleniyor.

Liseler, söz konusu etkinlikler için üniversitelerle işbirliği yapabiliyor.