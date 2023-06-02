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Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı

Güncel Haberler

Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı halede ışıklar merak uyandırdı.

Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı halede ışıklar merak uyandırdı.

Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı. Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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