Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı halede ışıklar merak uyandırdı.

Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı. Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.