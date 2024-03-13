Gökyüzünde beliren hilal mest etti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti. Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.
Gökyüzünde beliren hilal mest etti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.
Geçtiğimiz haftayı yağışlı geçiren Hatay'da akşam saatlerinde denizin üzerinde hilal şeklinde ay belirdi. Hilal şeklindeki ay kendine hayran bırakırken görüntüsüyle izleyenleri mest etti. Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.