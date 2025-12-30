Haberler

Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde suyun renginin koyulaşması ve koku oluşumu dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Daha önce de benzer bir durum nedeniyle inceleme yapılmıştı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde akan suyun renginin koyulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Silifke ve Mut ilçelerinden geçen nehrin suyunda renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu dolayısıyla çalışma yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaparak su ve çevresinden numune aldı.

Bu arada, nehirde 21 Aralık 2022'de de renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle inceleme yapılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina (zeytinin sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi) işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Altın Portakal ödüllü yönetmen, evinde silahlı saldırıya uğradı

Altın Portakal ödüllü yönetmen evinde silahlı saldırıya uğradı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı