Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Tunus'ta müzikseverlerle buluştu

Türk sanatçı Göksel Baktagir, Tunus'un Bin Arus kentinde düzenlenen konserde sahne alarak Doğu ve Batı'nın müzikal uyumunu sergiledi. Konsere katılan sanatçılar arasında Arap müziğinin önemli ismi Marsel Halife de yer aldı.

Bin Arus Kültür ve Gençlik Merkezinde Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen konser, " Tunus, Doğu ile Batı'nın uyumu" temasıyla sanatseverleri bir araya getirdi.

Konsere, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, Arap müziğinin önemli isimlerinden Marsel Halife de onur konuğu olarak yer aldı. Baktagir ile Halife'nin sahnede gerçekleştirdiği ortak performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserde ayrıca İranlı ut sanatçısı Afin Ahmedi, opera sanatçısı Daniel Prunaru Reagan, Tunuslu ut sanatçısı Seyf Belniye ve genç müzisyen Galie bin Halime de performanslarını sergiledi.

Farklı müzik geleneklerini bir araya getiren programda, klasik Batı müziği ile Doğu'nun geleneksel ezgileri aynı sahnede icra edildi.

Sanatçılar solo performansların yanı sıra ortak çalışmalar da sunarken, konserin kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
