Gökpınar Gölü: Doğanın Mavi İncisi

20 metre derinlikte yüzen balık görülüyor, doğal akvaryum ziyaretçilerini mest ediyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan ve Anadolu'nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, turkuaz rengi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Berrak suyu ile mest eden gölün yaklaşık 20 metrelik derinliğine rağmen dibi görülebiliyor.

Sivas kent merkezine 124, Gürün ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile öne çıkıyor. Ziyaretçilerine 4 mevsim farklı bir manzara sunan göl, rengi ile ziyaretçilerini mest ediyor. Berrak akan tatlı suya sahip olan gölün derinliği yer yer 20 metreyi bulmasına rağmen dibi rahatlıkla görülebiliyor. Göl tabanında yüzen alabalıkları izleyen ziyaretçiler, adeta mest oluyor. Turkuaz suyu nedeniyle Gökpınar adı verilen doğal akvaryum, Türkiye'nin jeolojik miras listesinde bulunuyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gölü görmek için geldiğini ifade eden Murat Kaya, "Buraya ikinci gelişim. Burası çok güzel bir yer. Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi. Gerçekten 'gök' gibi masmavi bir rengi var. İlgi çekici bir yapısı var. Yeşilliği, tabiatı, suyun derinliği ve rengi ile insanları cezbeden bir yer. Burada olduğumuz için mutluyuz, herkesi buraya bekleriz" dedi.