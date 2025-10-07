Gökova Körfezi'nde Kuvvetli Lodos Motoryatı Kara Oturttu
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli lodos, açıkta bulunan bir motoryatın karaya oturmasına neden oldu. Lodosun hızı saatte 35 kilometreye ulaştı ve motoryatta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle, motoryat karaya oturdu.
Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaştı. Koyda açıkta demirli olan motoryat dalga ve kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi. Demir taradığı belirlenen motoryat, karaya oturdu. Yatta kimsenin bulunmadğı öğrenildi.
Haber : Cavit AKGÜN / MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel