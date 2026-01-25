Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü
Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının birleşimiyle dikkat çeken tepeler, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.
Tuzluca ilçesindeki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle biliniyor.
Son günlerde etkili olan yağışla birlikte yer yer karla kaplanan tepeler, ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor.
Her geçen gün artan namıyla bölgenin en gözde turizm alanlarından biri haline gelen Gökkuşağı Tepeleri, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel