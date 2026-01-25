Haberler

Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü

Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının birleşimiyle dikkat çeken tepeler, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Tuzluca ilçesindeki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle biliniyor.

Son günlerde etkili olan yağışla birlikte yer yer karla kaplanan tepeler, ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

Her geçen gün artan namıyla bölgenin en gözde turizm alanlarından biri haline gelen Gökkuşağı Tepeleri, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi