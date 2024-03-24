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Gökhan Zan'a şantaj iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheliler Turgay K. ve kuzeni Mihal K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan Turgay K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan Mihal K. ise aranıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "şantaj" suçlamasıyla tutuklandı.

Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiği ve "sahte ses kayıtları" ile şantaja maruz kaldığı iddiasıyla 17 Mart'ta İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Türkiye İşçi Partisi, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çektiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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