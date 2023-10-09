Gökhan Türkmen Avrupa Turnesinin İlk Ayağını Tamamladı

Her albümü ve şarkısıyla büyük başarılar elde eden Gökhan Türkmen, Ekim ayında başladığı yeni performans serisi Avrupa turnesinin ilk ayağını tamamladı.

Uzun zamandır yurtdışı turnesi planlayan Gökhan Türkmen, sonbahara yakışır görkemli bir açılış yaptı.

Tüm sene boyunca hem tekli hem de ortak projeler yayımlayan, bazı tribute projelerde yer alan Türkmen, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund ve Zürich ile başlayan Avrupa Turnesinin ilk konser performans serisini tamamladı.

12 Ekim Berlin ve 15 Ekim Eindhoven konserleri ile noktalanacak turnenin şu ana kadar gerçekleşen tüm etkinlikleri sold out oldu.

Yoğun konser programına Avrupa'yı da ekleyen Gökhan Türkmen'i bu unutulmaz etkileyici performanslar da binlerce hayranı yalnız bırakmadı.

Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Türkmen; Aşk Lazım, Sen İstanbul'sun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer, Deli gibi sevilen hitlerinin yanı sıra Sevme gibi cover'larıda seslendirdi.

Geçtiğimiz yaz sürekli konserler veren Türkmen, 13 Ekim'de yeni teklisi 'Kiraz Çiçekleri'ni, GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayınlayacak.