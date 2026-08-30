Gökhan Tepe, Alanya'da 30. Yılını ve Zafer Bayramı'nı Kutladı

Türk pop müziği sanatçısı Gökhan Tepe, Antalya'nın Alanya ilçesinde verdiği konserde 30. sanat yılını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Okurcalar Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Tepe, konser öncesinde yaptığı açıklamada, bu yıl 30. yıla özel açık hava konserleri organize ettiklerini ve müzik yolculuğunun 30. yılında sevenleriyle bu özel projede buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tepe, birçok ilde konserlerinin devam edeceğini söyledi.

Sanatçı arkadaşlarına verdiği şarkılardan oluşan koleksiyon albümünün stüdyo çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Tepe, projeyi sonbaharda dinleyicilerin beğenisine sunmayı planladığını kaydetti.

Konserde 90'lı yılların sevilen şarkılarına ağırlık veren Tepe, kendi eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin sevilen arabesk parçalarını da seslendirdi.

Tatilciler, hareketli, arabesk ve 90'lı yıllara damga vuran şarkılara eşlik etti.

Konserin finalinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Tepe, tatilcilerle 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Kaynak: AA