Gökçel, Kurban Pazarında Dişi Hayvanların Satıldığına Dikkat Çekti - Haberler

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Gökçel, Kurban Pazarında Dişi Hayvanların Satıldığına Dikkat Çekti

ANKA - Güncel
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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Anamur’da kurban pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorunlarını dinleyen Gökçel, “Dişi hayvanlar daha çok satışta şu anda” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Anamur'da kurban pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorunlarını dinleyen Gökçel, "Dişi hayvanlar daha çok satışta şu anda" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Anamur'daki kurban pazarında satıcılarla görüştü. Bir satıcı, "Şu anda müşteri yok. Zarardayız. Yem çıkmış 450 liraya" dedi.

Gökçel, "Anamur'da hayvan pazarlarında dolaşıyoruz. Dişi hayvanlar daha çok satışta şu anda. Sorduğumda, 'yem parası ile baş edemiyoruz. Dişileri kesime veriyoruz' diyor" dedi. Satıcı ise "Aynen öyle" karşılığını verdi.

Geçen yıl 120 liraya alınan yem çuvalının 450 liraya çıktığını belirten besici, "Geçen yıl ekim ayında aldım bunları. O zaman yemin çuvalı 120 liraydı, sonra 150, 160 lira oldu. Şimdi 430 liraya aldım yemin çuvalını. Bu şekilde zarar ediyoruz" dedi.

Vatandaşların ekonomik kriz sebebiyle kurbanlık alamadığını da söyleyen besici, "Vatandaşın maaşı düşük, bizim yem fiyatımız yüksek. Alıcıya bir şey diyemiyoruz. Ama masraflar da ortada" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Cengiz Gökçel Milletvekili Mersin Güncel Haberler

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