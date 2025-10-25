Haberler

Gökçeada'da Sel Sonrası Su Kesintisi Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ev ve iş yerlerine su verilememekte. Yoğun yağışlar sonucu baraj rezervuarında oluşan aşırı bulanıklık, arıtma tesisinin devre dışı kalmasına neden oldu. Ekipler, suyun durulması için çalışmalarını sürdürüyor.

1) GÖKÇEADA'DA SELİN ARDINDAN EV VE İŞ YERLERİNE 2 GÜNDÜR SU VERİLEMİYOR

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, iş yerleri ve tarım arazilerini su bastı. Yaşanan selin ardından ilçede ev ve iş yerlerine yaklaşık 40 saattir su verilemiyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 gün önce sağanak etkili oldu. Gece boyunca yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, sele neden oldu. Kaleköy köyünde bazı ev, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Yaşanan olayın ardından ilçedeki ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor. Vatandaşlar su ihtiyacını ilçedeki çeşmelerden karışılıyor.

Gökçeada Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana gelmiş, gölet tabanındaki rüsubatın (çamur ve tortu) hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen su yüksek derecede bulanık hale gelmiştir. Bu durum, arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olmuş; filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: "İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta; tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir. Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır. Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ'nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır. Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür eder; bu süreci şeffaflıkla ve resmi kanallarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi özellikle belirtiriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.