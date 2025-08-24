Gökçeada'da Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 21 yaşındaki B.A. hayatını kaybetti. Olay, Uğurlu köyü yolu Şahinkaya rampasında gerçekleşti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

B.A. (21) yönetimindeki 17 YG 171 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Uğurlu köyü yolu Şahinkaya rampasında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
