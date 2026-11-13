Gökçeada'da fırtına yüzünden yarın 4 sefer, Bozcaada'da tüm seferler iptal edildi

Gökçeada'da fırtına yüzünden yarın 4 sefer, Bozcaada'da tüm seferler iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle GESTAŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki 4 seferi ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferleri iptal etti. Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı planlandığı gibi sürecek.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 4 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'deki seferler yapılamayacak.
Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.