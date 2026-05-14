Haberler

Gökçeada açıklarında nadir rastlanan ay balığı görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında avlanan balıkçı İlker Özdemir, nadir rastlanan ay balığını cep telefonuyla görüntüledi. Özdemir, ay balığının denizlerin zenginliğini gösteren önemli bir canlı olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avlamak için denize açılan balıkçı, nadir rastlanan ay balığını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İlker Özdemir, kılıç balığı avlamak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve iki arkadaşıyla Gökçeada'dan denize açıldı.

Parakete takımını denize bırakan Özdemir, bu sırada teknelerinin biraz açığında ay balığının yüzgecini fark etti.

Bir süre sonra yüzeye çıkarak yüzmeye başlayan ay balığı, İlker Özdemir tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, denizde balık avlarken ay balığına denk geldiklerini söyledi.

Nadir görülen ay balığının avının da yasak olduğunu belirten Özdemir, "Bu coğrafyada, Kuzey Ege'de, Gökçeada açıklarında olması da ayrı bir güzel. Çünkü denizlerimizin zenginliğini gösteren bir hayvan. Popülasyonda çok değerli, çok önemli bir halka. Denizlerimizin ne kadar temiz olduğunu anlatan bir canlı. 1500-2000 metrelere kadar inebilen bir canlı. Biz de burada bunları görüntülüyoruz rast geldiğinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti