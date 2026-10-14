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Gökçeada açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Gökçeada açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Gökçeada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu TCSG-908 tarafından kurtarıldı. Bottaki göçmenlerin 4'ü çocuktu; karaya çıkarılan göçmenler Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "TCSG-908" sevk edildi.

Ekipler, bottaki 4'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Afganistan, Suriye, Yemen, Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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