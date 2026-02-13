Gökçe Gökçen, Yarın CHP'nin Ocak Ayı "İfade Özgürlüğü Raporu"Nu Açıklayacak

(ANKARA) - HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: YASİN KABADAYI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçen, yarın CHP'nin ocak ayı "İfade Özgürlüğü Raporu"nu parti genel merkezinde yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak. Gökçen, rapora ilişkin, "Ocak ayı içinde 'halkın haber alma hakkının önünde bir engel olarak erişim engelleri', 'eleştirilerin ve gazetecilik faaliyetinin hakaret olarak değerlendirilmesi', 'Anayasal protesto hakkının hedef alınması', 'sansür kurumu olarak RTÜK' ve 'dezenformasyon değil, hakikatle mücadele kanunu' başlıkları altında neler olduysa, neler engellendiyse, kimler yargılamaya maruz kaldıysa, gözaltına alındıysa, ev hapsi yaptırımına maruz kaldıysa hepsini burada ele alıyoruz" dedi.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ocak ayındaki ifade özgürlüğü ihlallerinin yer aldığı raporu, yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. "İfade Özgürlüğü Raporu-Ocak 2026" adını taşıyan ve kitapçık haline getirilen raporda beş ana başlıkta engel ve ihaller anlatılıyor. Gökçen, rapora ilişkin ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi:

"Ocak Ayı İfade Özgürlüğü Raporumuz hazır. Beş başlık altında ifade özgürlüğü önündeki engelleri ve ihlalleri inceledik. Bunlardan birincisi halkın haber alma hakkının önünde bir engel olarak erişim engellemeleri. Bunu şu şekilde inceliyoruz aslında: Evet, erişim engellemeleri hem sosyal medyada hem haberlere karşı getiriliyor ancak neler engelleniyor, nelerin duyulması istenmiyor? Birincisi bu. İkincisi eleştirilerin gazetecilik faaliyetinin ve özellikle yurttaşlarımızın iktidarı eleştirme hakkının bir hakaret olarak değerlendirilmesi. Üçüncüsü anayasal protesto hakkının hedef alınması. Sistematik bir şekilde barışçıl gösteri hakkı; özellikle gençlerin, kadınların ve bütün kesimlerin barışçıl gösteri hakkı engellenmiş durumda. Bunlara dair ayrıntılara yer vereceğiz."

Sansür kurumu olarak RTÜK'ü ele alacağız. Çünkü RTÜK, televizyonlarda bakanların tartışılmasını, iktidarın eleştirilmesini istememekle birlikte birtakım gerekçelerle dizilere, hatta dijital platformları da yasaklar ve idari cezalar, idari yaptırımlar getiriyor. ve buralarda son derece muğlak ifadelere yer veriliyor. Bir ahlak dayatması söz konusu. Son olarak da 'Dezenformasyon değil, hakikatle mücadele kanunu' diyoruz. Çünkü 'dezenformasyonla mücadele' adı altında hem İletişim Başkanlığı hem de mahkemeler gerçeklerle mücadele ediyor aslında. Halkın gerçekleri duymasının önünde bir engel olarak bu kanun kullanılıyor. En başta ifade ettiğimiz gibi bu bir sansür kanunu.

Ocak ayı içinde bu beş başlık altında neler olduysa neler engellendiyse, kimler yargılamaya maruz kaldıysa, gözaltına alındıysa, ev hapsi yaptırımına maruz kaldıysa hepsini burada ele alıyoruz. Ocak ayı raporumuz hazır. Yarın yurttaşlarımızla paylaşacağız."