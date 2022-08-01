'Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ' diyen Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı

Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atsız'ın Ümit Özdağ ile ilgili açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Özdağ'ın "Börü" olduğunu iddia eden Atsız, "Her yüzyılda bir gelirler. Yüzüncü yılımız doluyor. Ümit Özdağ geliyor. Gök Tanrı inancımıza göre yeni Gök Börümüz Ümit Özdağ. Yüz yılı doldurmak üzereyiz Atatürk gelmişti, ulu önderimiz, baş ulumuz. Şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ geliyor" dedi.

PARTİDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Gençlik kolları başkanının bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, şahsın görevden alındığı açıklandı.

Partinin Aksaray İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanının kişisel görüşlerini ifade ettiği haddini ve maksadını aşan açıklamaları kamuoyunda haklı eleştirilere neden olmuştur. Talihsiz açıklamanın ardından Zafer Partisi Aksaray İl Başkanlığı ve Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı gerekli incelemelerini tamamlamış ve şahsın partideki görevine son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.