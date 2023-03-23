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Göçmen leylekler Domaniç'te mola verdi

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Göçmen leylekler Domaniç'te mola verdi Kütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı.

Göçmen leylekler Domaniç'te mola verdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Baharın gelmesiyle Güney'den Kuzey'e göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı. Binlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü. Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntülerken, fabrika işçileri de molada denk geldikleri leylekleri çekmeye başladılar.

Mehmet Tekin isimli vatandaş, "Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi" diye konuştu.

Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi. Leyleklerin bu yıl karlı ve soğuk havaya denk geldiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Güncel

Domaniç Kütahya Göçmen Güncel Haberler

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