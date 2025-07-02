Göcek Sahil Bandı Yenilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik mahalle Göcek'in sahil bandı, peyzaj ve aydınlatma çalışmasıyla yenilendi.

Fethiye Belediyesince yapılan çalışmayla bölgeye, Göcek'in doğal dokusuna uygun özel taşlarla kaplanan yeni yürüyüş bandı, peyzaj ve aydınlatma sistemi yapıldı.

Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, düzenlemenin Göcek'e değer kattığını vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan Göcek'te, risk oluşturan, karanlıkta yürürken kazalara neden olan sahil yolunun tamamen yenilendiğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Göcek sahilinin daha önce düzenlenen bölümünün devamı niteliğinde olan bu yeni yürüyüş bandı, kayrak taşı kaplaması, çim alanları ve modern aydınlatmalarıyla Göcek'e yakışan bir görünüme kavuştu. Proje, bölge esnafı ve site sakinlerinin katkılarıyla hayata geçirildi. Bu düzenleme sayesinde sahil boyu artık hem daha güvenli hem de çok daha konforlu. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği, aydınlatmaları sayesinde gece de rahatlıkla kullanılabilecek yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Göcek'imize hayırlı olsun."