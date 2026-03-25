Haberler

Göç yolundaki turnalar Sinop'taki Cuma Ovası'nda görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda, nesli tehlike altındaki yaklaşık 40 turna, mola vererek yiyecek aradı. Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi'nin koordinatörü, turnalarla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

Göç yolundaki turnalar, mola verdikleri Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda görüntülendi.

Bölgenin pirinç ihtiyacının karşılandığı Cuma Ovası'ndaki çeltik tarlalarında gezinen nesli tehlike altındaki 40'a yakın turna, bir süre yiyecek aradı.

Burada birkaç saat beslendikleri gözlenen turnalar, daha sonra havalanarak yollarına devam etti.

Kentte yürütülen Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi'nin koordinatörlüğünü yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, leyleklerin gelişini izledikleri sırada turnalarla karşılaşmalarının kendilerine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Cuma Ovası'nda ilk kez turna görmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Okur, "Gökyüzünde uzun süre süzülen ve daireler çizen 35-40 civarında telli turna, daha sonra ovanın farklı noktalarına konarak dinlenme ve beslenme yaptı. Uzun göç yollarında dinlenip, beslenebilecekleri alanları bulmakta zorlanan göçmen kuşlar için Cuma Ovası gibi alanların korunması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen

Ne oldu Paşinyan! Çektiği videolar dünyanın dilinde
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı