Göç İdaresi'nden Yabancı Uyruklu Ölümü ile İlgili İnceleme Başlatıldı

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Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu K.U.'nun ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı inceleme başlattı. Sağlık durumu sürekli takip edilen K.U.'nun ölümünde dezenformasyon içerikli haberler yapıldığı belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'nde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu K.U.'nun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişiyle ilgili dezenformasyon niteliğindeki haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, hakkında idari gözetim kararı alınan tüm yabancıların, doktor muayenesi yapıldıktan sonra geri gönderme merkezlerine getirildiği belirtilerek, "Yabancılar, ayrıca geri gönderme merkezlerine getirildiği andan itibaren sağlık durumları ile ilgili bilgiler alınmakta, kronik hastalığı olanlar, sağlık hizmeti ve ilaç desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilenler için tüm tedbirler merkezin sağlık birimindeki doktorlar tarafından alınmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda tam teşekküllü hastanelere sevkleri yapılarak sağlık durumları takip edilmektedir. Haber ve paylaşımlara konu olan K.U. isimli yabancının da sağlık durumu, idari gözetim altına alındığı ilk andan itibaren takip edilmiş, gereken tüm tıbbi destek sağlanmıştır. Geri Gönderme Merkezi'nin kayıtlarında verilen tüm sağlık hizmetleri ve ilaç destekleri ile ilgili kayıtlar mevcuttur. 8 Haziran 2025 tarihinde, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan yabancı, rahatsızlanması üzerine merkezdeki sağlık birimi tarafından gerekli ilk müdahalesi yapılarak Muğla'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Aynı gün hastaneye yatışı sağlanan yabancı, 16 Haziran 2025 tarihinde ameliyat edilmiştir. Hasta, hastanede tedavisi devam ettiği sırada fenalaşmış ve yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hastanedeki kalışının 11'inci gününde hayatını kaybetmiştir. Konunun bütün yönleriyle araştırılması için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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