Göç İdaresi Başkanı Yazıcı: 406 insan ticareti mağduru koruma altına alındı

GÖÇ İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü mesajında, dijitalleşmeyle birlikte yöntem değiştiren insan ticareti suçuna karşı yürütülen mücadelede 2025 yılından bugüne 406 mağdurun koruma altına alındığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, '30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yazıcı, insan ticareti suçunun ilk ortaya çıktığı dönemlerden bugüne hem mağdurların profili hem de sayısı bakımından giderek genişleyen bir nitelik kazandığını, organize suç örgütlerine ciddi ekonomik kaynak sağlayan önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 18 Aralık 2013 tarihli kararıyla 30 Temmuz'un 'Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü' ilan edildiğini hatırlatan Yazıcı, bu günün insan ticaretine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

İnsan ticaretinin en yalın haliyle bir kişinin bedeninin veya emeğinin ticari bir meta haline getirilmesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, küresel ölçekte yaşanan çatışmalar, düzensiz göç hareketleri, ekonomik kırılganlıklar ve dijitalleşmenin suçun yöntemlerini önemli ölçüde değiştirdiğini kaydetti. İnsan ticaretinin günümüzde cinsel sömürü, zorla çalıştırma, organ ve doku ticareti, zorla dilendirme, zorla evlendirme ve suç işlemeye zorlama gibi farklı biçimlerde ortaya çıktığını belirten Yazıcı, sosyoekonomik gelişmelere hızlı uyum sağlayabilen bu suçun sürekli kendisini yenileyen bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR'

Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelede uluslararası yükümlülüklerini kararlılıkla yerine getirdiğini belirten Başkan Yazıcı, Göç İdaresi Başkanlığının insan ticaretiyle mücadeleyi çok boyutlu bir stratejiyle yürüttüğünü kaydetti. Yazıcı, ulusal yönlendirme mekanizmasının ihbar ve bildirimle başladığını, mağdur tespitinin ise çok paydaşlı bir süreç kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Yazıcı, İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yönlendirmeler ile koruma destek mekanizmalarını devreye alarak süreci koordine ettiklerini bildirdi.

Yazıcı, 2015 yılından bu yana muhtemel insan ticareti vakalarına ilişkin toplam 878 çağrı karşılanırken, bunların 185'inin bilgi alma talebi, 694'ünün ise ihbar niteliğinde gerçekleştiğini, yapılan değerlendirmeler sonucunda 109 gerçek ihbar kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 197 mağdurun kurtarıldığını belirtti. Yazıcı, ihbarların yanı sıra, kolluk birimleri, kamu kurumları ve diğer bildirim mekanizmaları aracılığıyla yürütülen mağdur tespit ve koruma faaliyetlerinin de etkin şekilde sürdürüldüğünü, 2025 yılından günümüze kadar toplam 406 mağdurun koruma altına alındığını, bunların 261'inin 2025 yılında, 145'inin ise 2026 yılında tespit edilerek gerekli koruma ve destek mekanizmalarına yönlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı