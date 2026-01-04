Haberler

Göbeklitepe'de kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi

Güncelleme:
Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kar yağışının ardından dron ile görüntülendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi alan, ziyaretçileriyle birlikte karla kaplanmış eşsiz manzaralar sundu.

ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak anılan Göbeklitepe'de kar yağışı sonrası manzara dron ile görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin çevresi karla kaplanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Göbeklitepe'deki kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi alanı gezerek bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
