Gmis'ten Doruk Madencilik İşçilerine Destek Açıklaması: Maden İşçilerinin Talepleri Gecikmeden ve Adil Şekilde Karşılanmalı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu'ndan, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan işçilerinin hak talepleriyle başlattıkları eyleme destek geldi. GMİS, maden işçilerinin talepleri gecikmeden, eksiksiz ve adil bir şekilde karşılanmasını ve bu sürecin daha fazla mağduriyet doğurmadan çözüme kavuşturulmasını istedi.

GMİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin uzun süredir ücret, tazminat ve sosyal haklarla ilgili ciddi sorunlar yaşadığı hatırlatıldı. Açıklamada, işten ayrılan çalışanların tazminatlarının ödenmediği, mevcut işçilerin ise ücret ve sosyal haklarının önemli bir kısmından yoksun bırakıldığı ve aylardır maaşlarının düzenli olarak ödenmediği ifade edildi.

İşçilerin yaşanan mağduriyetler nedeniyle önce işyerinde çeşitli eylemlerle uyarılarda bulunduğu, ancak sonuç alınamaması üzerine Ankara'ya yürüyüş başlattıkları anımsatılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde haklarını talep eden madencilere yönelik gözaltı ve orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

GMİS açıklamasında, maden işçilerinin büyük fedakarlıklarla çalıştığı, canları pahasına ülke ekonomisine ve üretime katkı sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, büyük bir özveriyle ve çoğu zaman canlarını ortaya koyarak vatanına ve milletine hizmet eden maden işçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Yer altının zorlu şartlarında emek vererek hem ülke ekonomisine katkı sunan hem de ailelerinin geçimini sağlayan bu emekçi kardeşlerimizin hak ettikleri ücretlerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödenmesi gerektiğine inanıyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarının yeniden görevlerine iade edilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için başlattıkları bu haklı mücadelenin sonuna kadar destekçisiyiz. Emek ve alın terinin karşılık bulması gerektiğini savunuyor, hiçbir işçinin emeğinin görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

Açıklamada ayrıca, maden işçilerinin yaşadığı sorunların kısa sürede çözülmesi gerektiği vurgulanarak, "Bu doğrultuda, yetkililere çağrımız nettir: Maden işçilerimizin talepleri gecikmeden, eksiksiz ve adil bir şekilde karşılanmalıdır. Emekçinin hakkı korunmalı, çalışma barışı sağlanmalı ve bu sürecin daha fazla mağduriyet doğurmadan çözüme kavuşturulmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA
