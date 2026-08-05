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GKRY Lideri Hristodulidis kabinedeki 2 bakanı değiştirdi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, kabinedeki 2 bakanı değiştirdiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, kabinedeki 2 bakanı değiştirdiği bildirildi.

Rum Başkanlık Sarayından yapılan açıklamaya göre; Taşımacılık, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis'in yerine Evanthia Çolaki, Tarım Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Maria Panayotu'nun yerine Hristos Senekis getirildi.

Açıklamada, yeni kabine üyelerinin yarın yemin ederek görevlerine başlayacakları belirtilirken Rum basını Hristodulidis'in, yeni bakanları Demokrat Partiden (DİKO) seçerek partinin hükümet içindeki pozisyonunu güçlendirdiğini yazdı.

Rum basınındaki haberlerde, GKRY'de kabine değişikliğinin yanı sıra bazı bakanlıklardaki müsteşarlık ve komiserliklerde de yeni atamalar olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA
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