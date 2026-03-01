Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İran'dan Ülkeye Füze Fırlatıldığı İddiasını Reddetti

(ANKARA) – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İran'dan ülkeye herhangi bir füze fırlatılmadığını açıkladı.

GKRY Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair yapılan açıklamalar ve yayınlarla ilgili olarak, durumun böyle olmadığını ve ülkeye herhangi bir tehdit belirtisi bulunmadığını açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Letymbiotis ayrıca, "Yetkili makamlar durumu yakından izlemektedir" dedi.

Daha önce İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin yakınlarına iki İran füzesinin fırlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: ANKA